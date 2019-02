Natalie Portman aparece igualzinha a Jackie Kennedy usando look rosa em set de filmagem

Em dezembro de 2015, quando a primeira imagem oficial de Jackie foi divulgada, Natalie Portman impressionou pela semelhança com Jacqueline Kennedy. Esta semana, a história se repetiu. A atriz israelense foi flagrada no set de filmagem, em Washington D.C., vestindo uma réplica do icônico look cor-de-rosa da Chanel que a ex-primeira-dama dos EUA usava no dia do assassinato do marido. Não ficou igualzinha?

Reprodução Reprodução

Ainda esta semana, no domingo (28), a Entertainment Weekly revelou uma foto de Natalie durante a gravação do velório de John F. Kennedy. Na imagem, a atriz, vestida de preto, aparece com um véu cobrindo o rosto.

Getty Images/Reprodução Getty Images/Reprodução

A cinebiografia de Jackie Kennedy tem estreia prevista para 2017.