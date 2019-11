Nathalia Dill diz que querem bater nela por Fabiana de ‘A Dona do Pedaço’

No último sábado (2), Nathalia Dill foi uma das convidadas do programa “Altas Horas”, da Rede Globo. Em um bate-papo com o apresentador Serginho Groisman, a atriz revelou como tem sido a reação das pessoas nas ruas com Fabiana, sua personagem da novela das nove, “A Dona do Pedaço”.

“Nossa, é muito engraçado. [As pessoas dizem] ‘aí eu queria te bater’ e eu: ‘ah, obrigada'”. Mudou, né? No início era: ‘nossa, você é assim, como é que pode? Ela era criada no convento’ e agora é ‘aí, menina, queria te bater'”, comentou a atriz entre risadas.

Nathalia ainda afirmou que, mesmo com todos os comentários mais ~nervosos~ sobre a personagem, as pessoas têm recebido bem a personagem. “O legal da Fabiana é que todo mundo se diverte muito com ela, mesmo ela fazendo as maiores atrocidades. E eu acho que até aqui, quando a gente chega para gravar, quando a gente sente que a novela está indo bem é quando o pessoal daqui [do “Altas Horas”] pede para tirar foto. Quando o pessoal comenta, fala”.

A atriz também comentou sobre como a reação das pessoas do projac é também uma forma de perceber que a trama está no caminho certo. “Estava pensando nisso outro dia: está cada um na sua função, no seu objetivo, cada um tendo que fazer seu trabalho, e aí quando eles riem de uma cena, ou comentam de uma cena, é que a gente se conecta até com aquelas pessoas que estão com a cabeça em outra coisa… Isso que dá para perceber quando a novela está quente”, finalizou Nathalia.