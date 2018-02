Nessa terça-feira rolou mais uma triste eliminação no ‘BBB‘, e Nayara foi expulsa da casa com um belo índice de rejeição. Confira como foi o programa e o discurso para anunciar a eliminada:

Tiago Leifert avisou logo no começo que o programa estava bem light porque os brothers não arranjaram briga nas últimas 24h. No lugar, exibiram ainda mais vídeos divertidos para o público, como um VT mostrando como é a interação dos brothers com a produção e mais novidades do famoso grupo de WhatsApp do ‘BBB18’. Rolou até uma renovação na nossa pasta de memes:

Como Tiago avisou, os vídeos do programa realmente focaram mais no humor que nas picuinhas. Até o jeito de Lucas fazer suas palestrinhas acabou virando material para uma paródia hilária.

Lucas muuuuito palestrante Hinode ahahahahaha TEDium mesmo!! #BBB18 pic.twitter.com/tG5qgZyifP — Ana Calorina (@Ana_Alcantara93) February 21, 2018

Sem muita conversa com os brothers, o apresentador logo anunciou o término da votação. Para o discurso, Tiago propôs conversar sobre um assunto sério naquele jogo. “Essa casa tá com uma nova noia, a questão de representar certa comunidade”, começou Tiago Leifert, antes de falar que ninguém na casa recebeu procuração para representar ninguém. O apresentador explicou que isso é uma forma de autodefesa, e que o programa prefere que eles baixem o escudo nesse caso.

Após conversar com Gleici e Mahmoud, perguntando o que as pessoas fizeram para não ir ao paredão, Leifert fez a mesma pergunta para Nayara. A sister explicou que usou seu senso de jornalismo para investigar o caso do Caruso, e Leifert explicou que não queríamos ver uma jornalista, e sim ela mesma. Nayara até tentou se defender e questionar o apresentador, mas logo teve seu discurso desmontado ao ser anunciada sua eliminação com 92,64%, batendo o recorde de Ana Paula.

Assim que saiu da casa, Nayara escolheu dar seu Testamento do Eliminado para Lucas, garantindo que ele não seja vetado da próxima prova do Líder.