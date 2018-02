Depois de um clima pesadíssimo que se instaurou na casa do ‘Big Brother Brasil‘ após a formação do paredão triplo, teve gente que não curtiu muito o resultado.

Nayara foi até Caruso e Diego, os representantes do Clube dos Cuecas, para conversar sobre a combinação de votos que levou ao emparedamento de Mahmoud. Bem incomodada com os rumos do jogo, sister disparou: “Da próxima vez não vou ficar me unindo a vocês“, reclamando que eles ficam mudando toda hora quem vai ser o alvo da votação.

Isso porque Nayara quer eliminar de qualquer jeito a Família Lima por um motivo meio… estranho: se eles saírem, seriam duas pessoas a menos na casa e teria mais espaço para todo mundo dormir mais confortavelmente.

Será que alguém já avisou pra sister que o número de camas do ‘Big Brother Brasil’ é sempre menor que o de habitantes, e que quando as pessoas são eliminadas a produção retira camas?