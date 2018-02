Foi uma longa semana de confusões, confabulações e de possíveis alvos sendo destacados, mas finalmente chegamos a mais uma formação de paredão triplo no ‘BBB18‘. Dessa vez quem disputa a berlinda é Nayara, Gleici e Mahmoud. Que confusão, né? Veja como foi essa votação, com os argumentos e votos indiduais:

Primeiramente, Caruso teve a chance de dar uma imunidade a alguém por ter vencido a prova do anjo. O presenteado foi Wagner, porque eles têm muitas coisas em comum: “Temos muitas tatuagens, ele é barbudo”, explicou Caruso, se baseando apenas na aparência do colega. Já a família Lima decidiu indicar Nayara ao paredão por dois motivos: o primeiro é porque eles se sentiram ameaçados e segundo porque ela afeta o geral da casa por fofocas.

Confira como foi a votação no confessionário, e os motivos de cada um:

Paula votou em Diego por defesa.

Gleici votou em Diego por ter pouca aproximação e não conseguir ter diálogo.

Kaysar votou em Lucas por não ter muita afinidade.

Mahmoud votou em Caruso por fazer parte de um grupo que combina voto, pelo Jogo da Discórdia e a discussão.

Wagner votou em Mahmoud pela coletividade.

Jéssica votou em Gleici por não ter conseguido se aproximar dela.

Viegas votou em Mahmoud pela afinidade.

Lucas votou em Gleici e não deu qualquer motivo para isso.

Caruso votou em Mahmoud sem motivo também.

Patrícia votou em Gleici por ela ter comportamento grosseiro.

Diego votou em Gleici sem motivo, mas falou que ela foi agressiva.

Nayara votou em Caruso por ter prometido algo que não cumpriu.

Breno votou em Gleici por proximidade.

Antes de anunciar aos participantes que Gleici e Mahmoud estavam no paredão ao lado de Nayara, Tiago Leifert decidiu jogar uma fagulha na treta: ele contou TODAS as pessoas que foram votadas. Logo depois rolou o sorteio do Dedo-Duro, e o rosto que veio foi o do Lucas. O cearense, que poderia escolher qualquer brother para revelar seu voto no aberto, ordenou que Wagner contassem em quem votou. Sem nem pensar muito, o escolhido prontamente apontou para Mahmoud.