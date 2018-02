Poucas vezes tivemos tantos negros no ‘Big Brother Brasil‘ que traziam discussões e pontos de vista relevantes para o público como rola hoje com o ‘BBB18‘. Um dos episódios mais lembrados pelo público foi quando Nayara contou da vez que começou a ser chamada para mais entrevistas de emprego depois de tirar sua foto do currículo.

Mas a relação de Nayara e Viegas foi estremecida enquanto eles se arrumavam para a Festa Femineja. Cada um dos moradores da casa recebeu suas roupas e os brothers começaram a se preparar. Na brincadeira, Viegas pegou uma bandana que veio em sua roupa e a usou para cobrir sua boca como se fosse bandido de filme de Velho Oeste, e isso incomodou Nayara demais.

Segundo a sister, ele não deveria “brincar de bandido” porque isso apenas reforça um esterótipo cruel. Viegas não gostou de Nayara ter chamado sua atenção na frente de todo mundo e saiu emburrado. “Depois vamos conversar seriamente sobre esse showzinho”, disparou Nayara.

Já na sala, o brother ficou reclamando da bronca e dizendo que ela poderia ter chamado ele num canto.