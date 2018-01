Nem a Meryl Streep se lembra de todas as suas indicações ao Oscar

Meryl Streep, também conhecida como uma das maiores atrizes de Hollywood de todos os tempos, já contabiliza, ao todo, 20 indicações ao Oscar e três estatuetas da premiação, decorrentes de seus 40 anos de carreira – por enquanto. O fato de Meryl ser nomeada para a cerimônia é tão comum, que já não causa mais surpresa no público – a propósito, enquanto a lista dos indicados de 2018 não sai, já existem rumores colocando Meryl mais uma vez como possível favorita à estatueta, pelo seu papel no filme “The Post: A Guerra Secreta”. E, ao contrário do que se pode esperar de uma atriz tão renomada, Meryl mostrou não se importar tanto assim com as indicações.

Em um desafio proposto pelo apresentador Jimmy Kimmel, em seu programa “Jimmy Kimmel Live”, da American Brodcasting Company, ela teve um minuto para nomear todos os filmes pelos quais já recebeu uma indicação ao Oscar – e falhou. Enquanto os segundos passavam, Meryl só conseguiu se lembrar de cinco títulos: “Kramer contra Kramer (1979)”, “A Mulher do Tenente Francês (1981)”, “A Escolha de Sofia (1982)”, “Silkwood – O Retrato de uma Coragem (1983)” e “Entre Dois Amores (1985)”.

O mais curioso é que a atriz não se recordou nem de sua primeira indicação da vida, pelo filme “O Franco Atirador (1978)”, nem de indicações por ter interpretado personagens icônicas, como Miranda Priestley, em “O Diabo Veste Prada” (2006), e Margaret Tatcher, em “A Dama de Ferro (2011)” – esse último que lhe rendeu um Oscar de melhor atriz.

A lista de indicados ao Oscar 2018 sai no próximo dia 23 deste mês – e é claro que esperamos ver o nome de Meryl por lá!

Vem ver o vídeo completo (em inglês):