Netflix anuncia mais uma série brasileira sobre ficção científica

Se você estava sentindo falta das séries brasileiras, pode ficar tranquila, porque a Netflix ouviu as suas aflições. Com estreia prevista para 2020, “Onisciente” será a nova atração da plataforma de streaming, com o roteiro escrito por Pedro Aguilera e a produção por Boutique Filmes – os responsáveis por “3%”.

Como o próprio nome da trama já indica, a história será sobre cidadãos que têm seus passos controlados por pequenos drones regidos por um Sistema Onisciente – ninguém tem acesso aos dados armazenados nessa super máquina. Sinto um cheirinho de Black Mirror e Minority Report no ar?

Isso faz com que as taxas de criminalidade no local sejam extremamente baixas, já que os infratores sabem que a probabilidade de serem reconhecidos durante o crime e, consequentemente, presos é de quase 100%.

O que ninguém esperava era que esse suposto sistema perfeito apresentasse uma falha. No decorrer dos episódios, uma jovem chamada Nina acabará descobrindo um assassinato. Mas para a surpresa de todos, ele não foi registrado pela máquina poderosa.

O intuito desse foco na história é fazer com Onisciente possa dialogar com questões do dia a dia, principalmente com quem é um grande fã da internet.

“Onisciente trata do conflito entre privacidade e segurança, e questiona se a ética das pessoas vem de dentro ou vem do olhar de fora, do Sistema”, explicou Pedro.

E aí? Ansiosos?