Netflix coloca ‘propagandas’ entre episódios de séries e irrita usuários

A inserção de ‘intervalos comerciais’ entre um episódio e outro das séries é a mais recente novidade da Netflix e ela está gerando bastante polêmica. Funciona assim: em vez de pular direto para o episódio seguinte, em alguns momentos o usuário é surpreendido com o trailer de alguma outra atração original do serviço de streaming.

A atualização virou alvo de muitas reclamações no Reddit, rede social focada em fóruns de debate. Por lá as pessoas estão se mostrando bem insatisfeitas. “Não é apenas um comercial de 30 segundos. Tem entre 5 e 7 minutos. É quase como assistir à TV normal”, disse um usuário. “Eu prefiro parar de assistir a Netflix em vez de ficar vendo comerciais. Juro por Deus que vou cancelar [a assinatura] assim que ver o primeiro”, indignou-se outro.

E as reações são muitas, também no Twitter. Mas tem gente que simplesmente acredita que essa é a lei do mercado e está tudo certo.

Em resposta, a Netflix diz que, na verdade, isso não são comerciais e sim uma espécie de “respiro” entre um episódio e outro. Assim, os usuários não ficariam tão presos ao chamado binge-watching – expressão usada para definir o ato de maratonar séries compulsivamente. As tais propagandas teriam uma função parecida à pergunta “Você ainda está assistindo isso?” que pula na tela quando você já rodou episódios demais de determinada série. As informações são do site australiano Junkee.

Segundo a Netflix Brasil, por enquanto esse teste está rodando apenas nos Estados Unidos. Em nota, a empresa diz que essa atualização visa melhorar a experiência do usuário, já que muita gente tem dificuldade em escolher uma atração para assistir. Confira a nota na íntegra:

“Na Netflix, realizamos centenas de testes todos os anos para que possamos entender cada vez melhor o que ajuda os assinantes a encontrarem, com mais facilidade, algo legal para assistir. Alguns anos atrás, começamos a exibir prévias em vídeo para a experiência de TV, pois percebemos que reduziam significativamente o tempo de navegação para encontrar um show que gostassem de assistir. Desde então, temos feito mais experiências com vídeos, com base em recomendações personalizadas para programas e filmes que já estão no serviço ou que estarão em breve, e continuamos a aprender com nossos membros.



Neste caso em particular, estamos testando se oferecer recomendações entre os episódios ajuda a descobrir histórias que os membros podem gostar de maneira ainda mais rápida. É importante ressaltar que é possível pular as prévias a qualquer momento, se não estiver interessado.”

Prevendo que essa novidade possa chegar ao Brasil em breve, muitos assinantes daqui já estão reagindo à notícia:

velho, eu não acho ruim a netflix botar propaganda entre um episódio e outro. é o tempinho de ir fazer um xixi e voltar. se começar a botar NO MEIO aí o negócio fica brabo. — Gi (@gicarmignani) August 20, 2018

Netflix querendo inventar e colocar propaganda entre os eps de série pic.twitter.com/N7k0QVeFgQ — Filipe🇧🇷 (@nutsheel) August 20, 2018

Se esse negócio de propaganda entre os eps da netflix concretizar vai cair bastante a qualidade da plataforma — Dreamer (@WinchesteRo) August 20, 2018

propaganda na netflix dessa vez o capitalismo foi longe demais pic.twitter.com/lurQWWBo2a — sara (@smgcadela) August 18, 2018

Essas notícias tem aparecido vez ou outra. Se for propaganda do próprio conteúdo da Netflix eu acho ok, mas pra ver propaganda do ifood eu prefiro cancelar a assinatura — Helio ♦-_-♥ (@HelioParenteArr) August 20, 2018

o lance das propaganda na netflix

nem faz sentido isso velho — ra🅱️hael (@uroboloss) August 20, 2018

Netflix agr dando uma de YouTube e passando propaganda nos intervalo de ep de série ? Q isso produção — Ana Luiza ❣️ (@Analuiz14931057) August 19, 2018