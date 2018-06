Netflix confirma terceira temporada da série brasileira ‘3%’

A primeira série original brasileira da Netflix, “3%“, garantiu mais uma temporada no ar. A empresa de streaming confirmou que a saga das personagens pelo Maralto e pelo Continente seguem em 2019. Embora ainda não haja data de estreia definida, uma coisa já é sabida: um novo mundo será apresentado para telespectadores e comunidade: a Concha.

A segunda temporada da série estreou em maio e foi elogiada pelo salto de qualidade que deu nos novos episódios. Um roteiro mais bem amarrado e grande protagonismo feminino são duas das características que fazem a série valer a maratona. Se a trama seguir abordando questões sociais atuais e amadurecendo no ritmo que está, pode-se esperar uma grande terceira temporada.

Com João Miguel e Bianca Comparato no elenco, 3% fala sobre um futuro pós-apocalíptico em que o povo vive no Continente, e a elite vive no confortável Maralto. Aos 20 anos, todo cidadão pode passar pelo Processo, que seleciona os novos moradores da elite, mas apenas 3% da população pode ser aprovada.