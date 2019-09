Na próxima sexta-feira (13), a Netflix vai lançar uma nova série original que promete surpreender a todos. Trata-se de ‘Inacreditável‘, drama policial que traz no elenco a já nomeada ao Oscar Toni Collette (de ‘O Sexto Sentido‘ e ‘Pequena Miss Sunshine‘), a ganhadora do Emmy Merritt Wever (de ‘The Walking Dead‘ e ‘Birdman‘) e Kaitlyn Dever (das séries ‘Justified‘ e ‘Last Man Standing‘).

A trama gira em torno de Marie, uma adolescente que retira uma acusação de estupro no meio da investigação do caso. Por falta de provas contundentes, todos começam a achar que a garota está mentindo sobre o estupro – e ela acaba recuando.

Frente a isso, duas policias vão atrás de respostas para saber o que realmente aconteceu. A série, baseada em fatos reais, foi criada a partir do artigo “An Unbelievable Story of Rape“, escrito pelos jornalistas T. Christian Miller e Ken Armstrong, que ganhou o grande Prêmio Pulitzer.

Kaitlyn Dever interpreta Marie em 'Inacreditável'.

Com uma premissa importante que envolve um assunto extremamente delicado, esta pode ser a sua próxima maratona em breve. Susannah Grant (indicada ao Oscar pelo roteiro de ‘Erin Brockovich’) , Michael Chabon e Ayelet Waldman são os responsáveis pela criação da série.

Ficou interessada ? O artigo que originou a série pode ser lido através deste link (em inglês). Além disso, há também o livro “Falsa acusação: Uma história verdadeira” que aborda os mesmos acontecimentos.

Mais do que uma série policial, que tem tudo para deixar os espectadores intrigados, ‘Inacreditável’ aborda um tema importantíssimo. Até quando as vítimas de estupro serão tratadas como mentirosas e perversas quando não há provas suficientes para que o réu seja condenado? É preciso refletir mais a respeito do assunto e a gente espera que a série consiga fazer com que isso aconteça.

Assista ao (incrível) trailer:

