Se você tinha algum plano de sair na próxima sexta-feira, dia 15, pode ignorar e cancelar. A gente explica: a Netflix decidiu lançar mais um filme de Natal, e a temática consegue ser ainda mais clichê e maravilhosa.

“Christmas Inheritance” conta a história de Ellen Langford (Eliza Taylor, protagonista da série “The 100”), uma garota com uma vida perfeita: noivo perfeito, trabalho perfeito, casa perfeita. Mas isso vai mudar porque, para assumir o papel de CEO da empresa de presentes do pai, ela precisa entregar cartas natalinas para Zeke, um conhecido do pai dela, em uma cidade chamada Snow Falls. Isso mesmo, o lugar chama “Neve Caindo”.

Para o azar de Ellen, quando chega no lugar, acontece o óbvio: Zeke não está por lá e ela fica presa no hotel por causa de uma nevasca gigante, pois, afinal, a cidade se chama Neve Caindo. Mas há males que vem para o bem e, lá, ela conhece o amor da vida dela, interpretado pelo ator de “Girls“, Jake Lacy. Mas, “pera aí”, ela não tinha um noivo? E é aí que a confusão começa. Maravilhoso!

Se você ama clichês, com certeza vai amar o trailer:

O filme pode se tornar ainda mais famoso do que o seu antecessor, “O Príncipe do Natal” que todo mundo acha tão ruim que ele se torna muito bom, e já é um clássico de natal com fãs assistindo o filme TODOS OS DIAS. A Netflix já fez até piada com isso:

To the 53 people who've watched A Christmas Prince every day for the past 18 days: Who hurt you? — Netflix US (@netflix) December 11, 2017

“Para as 53 pessoas que assistiram “O Príncipe de Natal” todos os dias pelos últimos 18 dias: Quem te machucou?” Pergunta no Twitter, fazendo vários usuários ficarem preocupados com as suas informações serem vigiadas.

Curtiu a história de “Christmas Inheritance”? Pode desmarcar todos os seus planos, porque esse filme, com certeza, vai fazer você querer um romance natalino.