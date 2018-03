Ninguém consegue terminar de ver esses filmes de terror na Netflix

Já assistiu “Verónica“? O filme de terror espanhol da Netflix recebeu diversos elogios da crítica especializada e, de fato, é bem aterrorizante mesmo, tanto que muita gente sequer consegue ver até o final. Quem revelou isso foi o próprio serviço de streaming!

No longa, uma garota resolve brincar com um tabuleiro ouija para tentar conversar com o pai morte. Obviamente, a ideia não dá nada certo e muita coisa ruim acontece por causa dessa “brincadeirinha”.

Confira o trailer:

O filme é daqueles que você põe a mão no rosto e finge que está tudo bem para ver se o coração acalma. E, dependendo, você acaba desligando a TV e colocando alguma coisa mais calma.

Pensando nisso, a Netflix librou uma lista de filmes nos quais s pessoas não aguentam ver até o fim.

Quantos desses filmes você conseguiu chegar ao fim?