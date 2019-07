Netflix lança app de ‘Stranger Things’ que precisa de Bombril para usar

Em véspera de estreia da terceira temporada de ‘Stranger Things‘, no dia 4 de julho, a Netflix lançou uma surpresa para os fãs da série nesta segunda-feira (1). A plataforma de streaming divulgou um aplicativo chamado “Stranger Antenna”, em que a ideia é que quem baixar o app conseguirá ver conteúdos exclusivos sobre a trama. Só que para isso, será preciso encostar um bombril atrás do celular – ou qualquer outro metal ou objeto que tenha campo magnético, como uma moeda.

Essa proposta de divulgação bem diferentona é resultado de uma parceria com a marca de palha de aço. Já o conceito de colocar o metal atrás do smartphone é para lembrar a época em que se colocava a esponja na ponta da antena para sintonizá-la no canal certo.

Como o aplicativo é na versão em português, o apresentador das novidades é Carlos Moreno, conhecido como garoto-propaganda da Bombril. No primeiro vídeo divulgado pela Netflix, aparece um clipe chamado “Você é mais que 10”, em que Mike (Finn Wolfhard) e Eleven (Millie Bobby Brown) são vistos em várias cenas românticas, enquanto Carlos está caracterizado como o personagem da trama dos anos 80. Inclusive, há uma cena extra do casal queridinho por muitos, em que eles aparecem de mãos dadas em um cenário bem fofo de campo.

No menu do app, a plataforma já deu a entender que uma novidade será divulgada a cada dia até que a nova temporada da série esteja disponível na Netflix. Dessa forma, serão mais três vídeos intitulados de: “Cine Estranho” (2 de julho), “A hora dos Precipitados” (3 de julho) e “Brazil for Hawkins” (4 de julho). Já no dia 6, mais um vídeo entrará no ar, chamado de “Ih, fomos descobertos Tpebora!”.

Portanto, a proposta é que o público descubra pistas novas da história enquanto ela não é lançada e se divertida com Carlos vestido de todos os personagens da trama.