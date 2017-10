Netflix lança série baseada em livro da autora de O Conto da Aia

Depois de causar furor desde a estreia, a adaptação de “O Conta da Aia” (que se chama originalmente “The Handmaid’s Tale”) entrou no radar de Hollywood e fez com que mais gente se interessasse nas obras de Margaret Atwood. Com isso, a Netflix resolveu transformar em série um outro livro da autora: “Vulgo Grace” – que na versão para a TV se chama “Alias Grace”.

Escrito em 1996, o livro é baseado na história real da criada Grace Marks. No século 19, em Toronto, ela foi condenada à prisão perpétua pelo assassinato de seu patrão e da governanta da casa onde trabalhava. O caso é bem controverso e até hoje não se sabe se ela realmente cometeu os crimes ou se foi vítima de uma conspiração.

O elenco da série traz a pouco conhecida Sarah Gadon no papel principal e também conta com Anna Paquin (de “True Blood”) e Zachary Levi (de “Chuck”). Outro detalhe bacana é que tanto o roteiro adaptado quanto a direção dos seis episódios são assinados por mulheres: Sarah Polley e Mary Harron respectivamente.

“Alias Grace” estreia no Brasil em 3 de novembro e a Netflix acaba de lançar o primeiro trailer com legendas em português. Assista: