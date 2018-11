Netflix lança trailer emocionante de série documental sobre cachorros

Se você é cachorreira, então pode ir preparando seu coraçãozinho para a mais nova série documental da Netflix. Batizada simplesmente de “Dogs” (ainda não se sabe se o nome será traduzido para o português), ela fala basicamente sobre a relação entre cães e humanos.

Há imagens e depoimentos vindos de diversas partes do mundo e a série promete nos mostrar histórias bem emocionantes. Também podemos esperar por muitas informações a respeito do comportamento e da inteligência dos cachorros.

Por enquanto o trailer ainda não foi lançado com legendas voltadas ao público brasileiro, mas já dá para a gente ver uma prévia do que vem por aí. A previsão é de que os episódios estejam disponíveis no dia 16 de novembro.