Netflix libera o trailer da 2ª temporada de ‘O Mundo Sombrio de Sabrina’

“O Mundo Sombrio de Sabrina” fez muito sucesso na primeira temporada, lançada pela Netflix em outubro de 2018. Como o título entrega, o retorno da bruxinha loira à TV traz um tom bem mais dark do que aquele com o qual estávamos acostumados nos anos 1990, o que agradou grande parte do público.

E para a alegria dos fãs, a segunda parte da saga de Sabrina chegará ao catálogo da Netflix antes do que a gente poderia prever. Os novos episódios serão lançados no dia 5 de abril, menos de seis meses depois da primeira temporada.

O primeiro trailer da continuação acaba de ser lançado e mostra a bruxa adolescente mais poderosa – e afrontosa – do que nunca. Prepare-se também para uma boa dose de cenas sanguinolentas e algumas criaturas sinistras. Vem ver: