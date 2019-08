Netflix libera teaser e data de estreia da 3ª temporada de ‘The Crown’

A Netflix liberou na tarde desta segunda-feira (12) um teaser de anúncio da nova temporada de ‘The Crown‘. Os novos episódios chegarão à plataforma de streaming no dia 17 de novembro deste ano.

O vídeo, curtíssimo, mostra Olivia Colman, – vencedora do Oscar de Melhor Atriz por “A Favorita” – no papel da Rainha Elizabeth II. Esse é o primeiro vídeo em que a atriz aparece no papel. Além dela, a terceira temporada da produção também conta com os atores Tobias Menzies, Helena Bonham Carter e Ben Daniels.

A trama dos novos episódios se passa entre 1964 a 1977, época de grande fervor na Inglaterra. Já queremos maratonar tudo!

Assista ao trailer: