Netflix tem menu secreto que salva os usuários com internet lenta

A sua internet é lenta e você achou que isso a impediria de fazer maratonas na Netflix? Seus problemas estão resolvidos!

De acordo com o Guia da Netflix, existe um menu em que é possível alterar as taxas de bits por segundo de áudio e vídeo, o que faz com que a plataforma carregue bem mais rapidamente filmes e séries.

Porém, por enquanto, a função só pode ser acessada pelo computador. Depois de dar play no título que você quer ver, basta clicar Ctrl+Alt+Shift+S se estiver usando o Windows. No Mac, o procedimento é o mesmo, mas o comando é feito pelas teclas Control+Option+Shift+S.

Feito isso, aparecerá uma caixa no meio da tela, com opções variadas para áudio (primeira coluna) e vídeo (segunda coluna). Para escolher a configuração, saiba que, quanto menor a taxa, mais rápido o vídeo vai carregar, mas a qualidade será menor, combinado?

Então, basta clicar em “Override” e ver se curte as alterações. Se não gostar e quiser redefinir, basta abrir novamente a caixa e escolher a opção “Reset”.

De acordo com a marca, a performance da Netflix varia de acordo com o provedor de internet utilizado pelo usuário. O último ranking disponibilizado, referente ao mês de setembro de 2017, no Brasil, é o seguinte:

Vale lembrar que, desde 2016, a plataforma de streaming permite que o usuário assista a filmes e séries offline.