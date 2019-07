Netflix mira nos órfãos de ‘Game of Thrones’ com nova série grandiosa

“Game of Thrones” acabou e acabou mal pra caramba, não é mesmo? Mas parece que a Netflix está pronta para preencher essa lacuna com “The Witcher”.

“Ai, mas as histórias são completamente diferentes”, dirão os fãs fieis de ambas as sagas. Sim, a gente sabe disso, mas é inegável que ambas têm no DNA os seguintes pilares: muita magia medieval, a ligação entre família e destino, personagens que transitam entre o bem e o mal, criaturas misteriosamente sombrias, batalhas épicas e um grande universo fantástico.

O primeiro trailer de “The Witcher” acaba de ser lançado na Comic Con San Diego e de uma coisa a gente tem certeza: quem não está familiarizado com os livros e o vídeo game que dão origem à série vai sentir um cheirinho de “Game of Thrones” no ar. E não só pelos elementos já citados, como também pela magnitude da produção – e alguns cenários bem parecidos, diga-se de passagem.

Confira aqui o trailer de “The Witcher”:

E veja a sinopse liberada pela Netflix:

Baseado em best-sellers de fantasia, “The Witcher” é um conto épico de destino e família, centrado no famoso caçador de monstros Geralt de Rivia. É ambientado no mundo do Continente, onde humanos, elfos, bruxos, gnomos e monstros lutam para sobreviver e prosperar e onde o bem e o mal não são facilmente identificados.

Além de Henry Cavill (“Missão Impossível – Fallout”, “Liga da Justiça”), o elenco também traz Anya Chalotra (“The ABC Murders”, “Wanderlust”) e Freya Allan (“A Guerra dos Mundos”, “Into The Badlands”).