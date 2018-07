Netflix mostra foto da nova rainha Elizabeth em ‘The Crown’

A terceira temporada de “The Crown“, série da Netflix que conta a história do reinado da rainha Elizabeth, só deve estrear no início de 2019. Mas as expectativas são altas, especialmente porque a história dará um salto temporal e o elenco todo será mudado.

Em outubro de 2017 foi anunciado que a atriz Olivia Colman seria a rainha Elizabeth na nova fase da série, substituindo a premiada Claire Foy. E nesta segunda (16) a Netflix divulgou a primeira foto de Olivia caracterizada como a rainha.

A terceira temporada da série vai mostrar o reinado de Elizabeth entre 1964 e 1976, quando o primeiro-ministro da Inglaterra era Howard Wilson. Para quem está ansioso pelo surgimento da Princesa Diana, bem, terá que aguardar até a quarta temporada, em 2020.