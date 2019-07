Netflix modifica cena de ’13 Reasons Why’ que gerou polêmica

Dois anos após a estreia de “13 Reasons Why“, série que mostra a turbulenta história da jovem Hannah Baker (Katherine Langford), a Netflix finalmente ouviu os protestos do público – e da comunidade médica – e mudou a cena mais polêmica da trama. O anúncio foi feito pelo Twitter oficial da plataforma de streaming.

O episódio modificado foi o que mostrava em detalhes como Hannah havia se suicidado. Mais do que focar em como o bullying na escola somado à exclusão social – e, no caso dela, abuso sexual – podem fazer com que a pessoa tire a própria vida, a cena era como um passo a passo de como suicidar-se. As imagens traziam desde o momento que a personagem de Katherine sai para pegar as lâminas na loja da família, até o instante em que ela corta os pulsos, sangrando até morrer.

Só que a partir de agora, a cena está oficialmente fora da produção e o motivo é exatamente a preocupação de como a série poderia ser um incentivo ao suicídio. “Nós ouvimos de muitos jovens que a série ’13 Reasons Why’ os encorajou a conversar sobre seus problemas como depressão e suicídio, além de pedir por ajuda – muitas vezes pela primeira vez. Como nós estamos nos preparando para lançar a terceira temporada neste verão [Nos Estados Unidos], temos sido conscientes sobre o debate em torno do show. Portanto, de acordo com a orientação de especialistas médicos, incluindo a Dra. Christine Moutier, chefe da Fundação Americana de Prevenção ao Suicídio decidimos, com o criador Brian Yorkey e os produtores de ’13 Reasons Why’, editar a cena em que Hannah Baker tira sua própria vida na 1ª temporada”.

An update on 13 Reasons Why If you or someone you know needs help finding crisis resources please visit https://t.co/cNtjtuNG1p pic.twitter.com/SxGjbYpZF6 — Netflix US (@netflix) July 16, 2019

Para conferir a modificação, basta dar o play no último episódio da primeira temporada, pois a cena já aparece diferente. Até mesmo o trecho em que Hannah pega as lâminas na loja foi deletada – o que faz com que o espectador não fique sabendo como a personagem morreu. E, em vez da cena mais chocante da série, a que mostra detalhes do suicídio, o que vemos é apenas Hannah se olhando no espelho, Clay dizendo ao diretor do colégio que ela morreu sozinha, e, logo após, o momento em que a mãe da garota abre a porta do banheiro e encontra a filha sem vida.

Segundo o The Hollywood Reporter, além de fazer a alteração, a Netflix também se compromete a monitorar vídeos piratas que mostrem a antiga cena, para que eles sejam retirados da web.