Netflix renova ‘Boneca Russa’ para 2ª temporada e deixa fãs divididos

A Netflix anunciou a renovação da série ‘Boneca Russa‘ para a segunda temporada. A atração, lançada em fevereiro, conta com Natasha Lyonne no elenco – atriz conhecida por seu papel em ‘Orange Is The New Black‘.

A produção de oito episódio retrata as desventuras de Nadia, uma mulher na faixa dos 30 anos que acidentalmente morre durante sua festa de aniversário. Mas ela então revive inexplicavelmente – e passa a repetir a mesma noite várias vezes.

Natasha é a criadora da série juntamente com Amy Poehler, de ‘Parks and ‘Recreation‘ e Leslye Headland, de ‘Quatro Amigas e Um Casamento‘.

Sweet (birthday baby) news: #RussianDoll has been renewed for a second season! pic.twitter.com/6DxqqcVOMa — See What's Next (@seewhatsnext) June 11, 2019

A série tem um roteiro muito bem resolvido ao fim do oitavo episódio e não havia ganchos para a continuação da trama. Mas a Netflix resolveu prosseguir com a história mesmo assim e isso dividiu um pouco a internet. Alguns fãs amaram a notícia da sequência, outros acharam desnecessário.

Mesmo assim, teve gente que achou ‘Boneca Russa’ não precisava de uma segunda temporada, mas vai assistir mesmo assim.

Veja algumas reações do Twitter:

Achei meio zuado a Netflix ter anunciado uma segunda temp de Boneca Russa porque a primeira fechou tão bonitinho… — mari (@mfschiming) June 13, 2019

BONECA RUSSA VAI TER UMA SEGUNDA TEMPORADA CARALHO NINGUEM ME TOCA AAAA não acho necessário MAS VOU VER SIM POR MELHOR SERIE DA NETFLIX DO ANO FALO COM TRANQUILIDADE — lolo ꘩ (@bxlosito) June 13, 2019

Boneca Russa vai ter segunda temporada e eu tenho dúvidas se é necessário pois a primeira terminou tão bem que não precisava de continuação. pic.twitter.com/Evu7Fo6koP — Preta do Cerrado (@Pretadocerrado) June 13, 2019