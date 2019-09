Netflix renova oficialmente a série ‘Stranger Things’ para a 4ª temporada

Eba! A Netflix anunciou oficialmente nesta segunda-feira (30) a renovação de ‘Stranger Things‘ para a quarta temporada. Após aquele final emocionante da terceira temporada, já esperava-se que a produção fosse continuada, mas só agora tivemos a decisão confirmada.

A trama, que traz Millie Bobby Brown, David Harbour, Winona Ryder e mais em grandes aventuras na cidade fictícia de Hawkins, é um fenômeno mundial consolidado e a notícia da nova leva de episódios com certeza acalmou o coraçãozinho dos fãs.

A plataforma de streaming divulgou um vídeo para anunciar a renovação da série – num tom mais sombrio possível e com a legenda “Não estamos mais em Hawkins”. Assista:

Além disso, a Netflix ainda anunciou que fechou um contrato com os Irmãos Duffer, criadores da trama, que possibilidade os diretores a produzirem mais filmes e série diretamente na plataforma durante os próximos anos.

“Os Irmãos Duffer cativaram espectadores em todo o mundo com ‘Stranger Things’ e estamos muito felizes em expandir nossa relação com eles para trazerem sua vivaz imaginação para outros filmes e série que nossos assinantes vão amar. Estamos ansiosos para ver o que os Irmãos Duffer vão preparar quando saírem do Mundo Invertido”, disse o Chefe de Conteúdo da Netflix, Ted Sarandos, em comunicado à imprensa.