Netflix ressuscita o boneco Marcelinho para falar sobre ‘Sex Education’

Lembra do Marcelinho, aquele fantoche que fazia sucesso no YouTube por ler contos eróticos bizarros? Ele está sumido há um bom tempo, mas ressurgiu na web graças a um vídeo promocional da Netflix.

Em mais uma grande sacada do serviço de streaming, que já chamou até a Xuxa e a Palmirinha para seus comerciais, Marcelinho aparece falando sobre a série “Sex Education” – um dos mais recentes sucessos do catálogo.

E tem boa notícia para os fãs: vai ter segunda temporada, sim!

“Sex Education” conta a história de Otis, um adolescente introvertido que é filho de uma famosa terapeuta sexual. Ele nem perdeu a virgindade ainda, mas resolve montar uma espécie de clínica de saúde sexual junto com uma colega, para esclarecer as dúvidas do pessoal da escola em eles estudam.

O protagonista é vivido por Asa Butterfield, ator que revelado por Martin Scorsese em “A Invenção de Hugo Cabret”. A mãe dele é interpretada por Gillian Anderson, a Dana Scully de “Arquivo X”.

A data do retorno ainda não foi divulgada, mas a série está no catálogo da Netflix desde janeiro e provavelmente só terá episódios novos em 2020.