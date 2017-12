Ei, mas espera aí, existe mesmo uma lista de séries que mais fizeram as pessoas traírem seus parceiros em 2017? Sim, existe, e, bem, a gente vai explicar melhor esse negócio.

Leia Mais: A série da Netflix mais maratonada no Brasil é surpreendente

Há dois grandes erros na vida moderna: o primeiro deles, obviamente, é curtir a foto do crush sem querer no Instagram. O segundo, e é desse que estamos falando, é o de combinar com o namorado/ namorada assistir uma série na Netflix juntos. Errado! Errado! Errado!

Leia Mais: 16 séries que são verdadeiras joias escondidas da Netflix

As pessoas, claro, têm tempos, rotinas e ritmos diferentes e é sempre uma dificuldade gigante conciliar essas agendas para, por exemplo, parar e acompanhar um seriado juntos. E, bem, inevitavelmente, alguém acaba por simplesmente trair a confiança do outro e sorrateiramente assistir aquele episódio na miúda.

Toda essa introdução gigante para dizer que, neste ano, a Netflix realizou uma pesquisa inédita com mais de 60 mil assinantes deles para mapear quais os programas que mais os fizeram “trair” o boy ou a girl.

Surpreendentemente (ou nem tanto, porque a série é muito foda mesmo), o seriado que mais causou discórdia nos lares Brasil afora foi o drama “Narcos“. E olha que, SPOILER, nessa terceira temporada, o personagem do Wagner Moura nem estava mais presente na narrativa porque, né, morreu.

O segundo lugar, e sem surpresas aqui, ficou com a série mais tuítada da HISTÓRIA “13 Reasons Why“. E, vamos lá, gente, a história da Hannah Baker era tão viciante que não dava mesmo para esperar para ver o final.

Abaixo, confira a lista completa:

1. Narcos

2. 13 Reasons Why

3. Stranger Things

4. Marvel – Os Defensores

5. Marvel – Punho de Ferro

6. Sense8

7. Black Mirror

8. 3%

9. Orange is the New Black

10. Better Call Saul

Além dessa pesquisa, a Netflix também liberou algumas informações interessantes sobre o comportamento dos consumidores deles em 2017. Os assinantes da plataforma, por exemplo, assistiram a mais de 140 milhões de horas por dia (ou mais de 1 bilhão de horas por semana). E o dia que mais gente resolveu “ligar na Netflix” foi no domingo, 1º de janeiro – sinal que a virada de ano foi boa.

Outro dado interessante? Mais de mil pessoas ao redor do mundo pediram a Netflix em casamento. É sério. Porém, nada supera o brasileiro que assistiu ao filme “Ratatouille” inacreditáveis 344 vezes. Pois é.

Confira o infográfico com essas e outras infos maravilhosas!