Netflix terá nova série brasileira de terror

Depois do sucesso da série 3%, a Netflix anunciou, nesta quinta-feira (20), que mais uma produção original brasileira vem por ai: Spectros. A novidade é uma super parceira com Douglas Petrie, showrunner de “Demolidor” e “Os Defensores”, da Marvel, em colaboração com a produtora brasileira Moonshot Pictures. Quem curte um drama sobrenatural vai gostar de acompanhar o desfecho de histórias misteriosas enterradas há séculos no bairro da Liberdade, em São Paulo.

De acordo com a plataforma de streaming, a série vai mostrar como cinco adolescentes foram acidentalmente atraídos para uma realidade sobrenatural, que se conecta ao mesmo local da cidade em 1908. Depois de acontecimentos bizarros e sombrios, o grupo descobre que alguém está trazendo a morte de volta e os espíritos querem vingança pelos erros cometidos no passado. Ei, pessoal do Stranger Things, será que existe um portal do mundo invertido na Liberdade também?

O diretor e roteirista, Doug Petrie, contou um pouquinho sobre a produção: “Spectros é uma mistura incrível do folclore brasileiro e a História, com elementos dos contos de fantasmas japoneses mais assustadores que encontramos, representada pelas ruas coloridas da Liberdade e vista pelos olhos de adolescentes”.

Deu vontade (e um medinho) de maratonar? Calma, a produção de Spectros começa em novembro e vamos ter que esperar a estreia para o mundo todo em 2019.