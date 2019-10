Netflix lança temporada especial de ‘Queer Eye’ no Japão! Veja o trailer

Que novidade maravilhosa para os fãs de ‘Queer Eye‘! Nossos cinco meninos vão voltar com novos episódios na Netflix para uma temporada especial que foi gravada no Japão!

A novidade foi revelada pela plataforma de streaming através do novo trailer da temporada. Pelo que vimos, muitas lágrimas vão rolar, então separa os lencinhos.

Intitulado ‘Queer Eye: Luz, Câmera, Japão!‘, a nova temporada especial do programas do 5 Fabulosos estará disponível na Netflix a partir do dia 1º de novembro. Falta pouco!

Assista ao novo trailer: