Netflix vai lançar uma série sob medida para quem curte bruxaria

Chamando todas as bruxonas aí fora! A Netflix está preparando uma série sob medida para quem já sabe que bruxas são nada mais, nada menos do que mulheres poderosas. Com produção italiana, “Luna Nera”, ou, em português, “Lua Negra” vai falar sobre mulheres acusadas de feitiçaria na Itália do século 17.

De acordo com a sinopse, a série vai contar a história de uma adolescente que, ao ser acusada de bruxaria, é obrigada a fugir da aldeia onde vive. Ela é acolhida por um grupo de mulheres que também foram acusadas de praticar magia negra, e terá de fazer suas escolhas em um mundo dividido entre a razão e o misticismo.

A produção ficará por conta da roteirista Francesca Manieri e produtora Laura Paolucci, mas ainda não há data para início das produções. Aqui, já estamos ansiosas por mais uma série bem mística.