Neymar ganha homenagem emocionante e chora no “Caldeirão do Huck”

Já em clima de Copa do Mundo, o programa “Caldeirão do Huck” deste sábado (9) elegeu ninguém menos que Neymar Jr. como convidado de honra. O jogador participou do quadro “Visitando o Passado”, no qual os artistas se deparam com réplicas de cômodos onde viveram boa parte de suas vidas antes da fama.

Dessa vez, Luciano Huck e companhia recriaram a casa da avó de Neymar em sua cidada natal, São Vicente (SP). O cenário foi um dos maiores já montados na história do programa e, não à toa, levou cerca de um mês para ser finalizado.

O momento mais emocionante foi quando, ao visitar o cômodo que representava seu quarto (ele dividia o espaço com os pais e a irmã) e lembrar da época da infância, Neymar caiu em lágrimas. Veja:

😭😭😭 @neymarjr – e toda a população brasileira – choram ao rever casa da infância no #VisitandooPassado. Veja onde tudo começou na vida do craque ➡️ https://t.co/BrkS0EIgGr #NeymarNoCaldeirão #Caldeirão pic.twitter.com/SReQMYfoKq — Caldeirão do Huck (@caldeiraodohuck) June 9, 2018

Além da homenagem nostálgica, o “Caldeirão” desta tarde – gravado algumas semanas antes de Neymar receber a confirmação de que jogaria pelo Brasil neste ano – também contou com a presença dos pais do jogador, Neymar Silva Santos e Nadine Santos, de sua irmã, Rafaella Santos e dos amigos famosos: Thiaguinho (cantor), Bruninho (jogador de vôlei), Gabriel Medina (surfista) e Rafael Zulu (ator).

A cereja do bolo foi a aparição surpresa de Bruna Marquezine, que não poderia faltar na brincadeira. Bru deu uma pausa nas gravações de “Deus Salve o Rei” para visitar rapidamente o namorado durante a gravação do quadro e, claro, presenteá-lo com um beijão apaixonado:

A internet foi à loucura com a presença de Neymar no programa e, ao que tudo indica, chorou junto com ele. O jogador já está na Rússia para um amistoso contra a seleção da Áustria, última partida antes da Copa.

Veja algumas das melhores reações:

Quem vê o Neymar brilhando hoje não imagina a história de luta pra chegar até aqui. História comum entre todos os atletas, muita garra… Mas nem todas com o mesmo final de sucesso e alegria. #NeymarNoCaldeirão — olar, turubom? (@MoniQuitaa) June 9, 2018

To mais emocionada que o próprio Neymar #NeymarNoCaldeirão pic.twitter.com/1Y2yF8irG2 — bruna (@brunalarissee) June 9, 2018

olha de onde o Neymar saiu e onde ele chegou mano, os sonhos são possíveis pra quem acredita e luta por eles #NeymarNoCaldeirão — doug (@doougsl) June 9, 2018

Próxima vez que menino Ney vai chorar vai ser com hexa #NeymarNoCaldeirão pic.twitter.com/yIWX5IfALn — bruna (@brunalarissee) June 9, 2018

Nessa imagem vocês podem ver o PIB desse país todinho.#NeymarNoCaldeirão pic.twitter.com/fgxXj3CQmm — 'Tatiane ⚓ (@_tatianeps) June 9, 2018

Ansiosas para a Copa do Mundo?