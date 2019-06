Neymar será investigado por divulgar fotos nuas da mulher que o denunciou

Nunca um escândalo envolvendo Neymar Jr. foi tão grave quanto este. Na sexta (31), foi registrado um boletim de ocorrência em que uma mulher acusa o jogador de estupro. O crime teria ocorrido em 15 de maio, em Paris.

Numa tentativa de provar sua inocência, no sábado (1), o jogador da Seleção Brasileira fez um vídeo de seis minutos em sua conta no Instagram – que possui mais de 118 milhões de seguidores.

E foi aí que a caso se complicou ainda mais: ele se defende das acusações e, no final do vídeo, expõe prints das conversas de whatsapp que teve com a denunciante e fotos em que ela aparece nua. De acordo com o jornal O Globo, a Polícia Civil do Rio decidiu então, investigar Neymar por ter divulgado estas imagens íntimas.

O vídeo no IGTV já conta com mais de 16 milhões de visualizações (até o fechamento desta matéria).

É crime previsto no Código Penal: “oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar ou divulgar, por qualquer meio – inclusive por meio de comunicação de massa ou sistema de informática ou telemática -, fotografia, vídeo ou outro registro audiovisual que contenha cena de estupro ou de estupro de vulnerável ou que faça apologia ou induza a sua prática, ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia”. Agora a investigação será conduzida pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) e a pena prevista é de um a cinco anos de prisão.

Por volta do 12h do domingo (2), Neymar chegou de helicóptero na Granja Comary, onde mais cedo, a Polícia Civil de Teresópolis fez uma visita. A CBF ainda não se pronunciou sobre o caso e a notícia da acusação repercutiu nos jornais do mundo todo.

O que se sabe até agora sobre a acusação de estupro Uma mulher, que tem sua identidade preservada, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Defesa da Mulher de Santo Amaro (6ª DDM), São Paulo. Nele, ela diz ter conhecido o atacante no Instagram e combinado uma viagem pra Paris, com tudo pago por ele. Ainda segundo o B.O, eles teriam se encontrado no Sofitel Paris, do Arco do Triunfo, onde Neymar chegou embriagado, trocou carícias com ela e depois, agressivo, forçou a relação sexual contra a vontade dela. Dois dias depois, ela retornou ao Brasil.

Logo que a notícia começou a circular, Neymar Silva Santos, pai do jogador do Paris Saint-Germain, deu uma entrevista para a Bandeirantes confirmando que o filho se encontrou com a denunciante, mas que a relação sexual foi consentida.

No mesmo dia, Neymar usou o Instagram para gravar um vídeo se defendendo. De acordo com ele, as supostas mensagens – incluindo muitos vídeos e fotos – começaram no dia 11 de março e eles combinaram dela ir pra Paris. No dia 15 de maio, dá a entender pelos prints que ele mostra, que já haviam tido relações e que repetiriam. No dia seguinte, a mulher teria pedido um presente pra levar pro filho e estaria esperando ele no hotel. A última mensagem diz que ela está indo dormir e que “ele tá dando mancada”.

No domingo (2), o jornal O Globo entrevistou a mãe da denunciante, que disse que “ela não inventaria uma coisa dessa”. Segundo a mulher, a jovem a visitou depois da viagem e relatou que teria sido “turbulenta”.

Neymar e a mulher que o acusa serão intimados a depor e os celulares de ambos serão periciados pela Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática.