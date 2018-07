Neymar sobre eliminação: “momento mais triste da minha carreira”

“Lembre da minha ordem: “Seja FORTE e CORAJOSO! NÃO FIQUE DESANIMADO, NEM TENHA MEDO, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for!”” ‭‭Josué‬ ‭1:9‬ ‭NTLH‬‬ Foi esse o versículo que dividi com você no dia em que a copa começou para o Brasil. Fazia muito sentido diante da jornada que estava por vir, mas faz ainda mais sentido hoje, num momento em que as coisas não aconteceram como nós queríamos. Seja ainda mais FORTE e siga de cabeça erguida. Tenha ainda mais CORAGEM para enfrentar o que está por vir. E principalmente, NÃO DESANIME e nem tenha medo porque você ainda será muito honrado e abençoado para a honra e glória de Deus! Só Ele conhece a tua luta diária e a tua dor e só Ele poderá confortar verdadeiramente o teu coração. Mas ainda assim, conte comigo, com os seus amigos e familiares. Eu tenho muito orgulho de você! Tenho orgulho do atleta admirável que você é, da sua dedicação e perseverança, do seu crescimento individual e comprometimento e entrega ao time. Você jogou MUITO! Como sempre! Se orgulhe também e seja grato por mais essa oportunidade, por todos os aprendizados e pelo dom que Deus te deu! Parabéns! E parabéns para TODA a equipe! Temos orgulho de vocês! 💚💛 Você É GRANDE, preto! Isso é indiscutível! Eu te amo. Com amor, da sua maior fã, Bru. @neymarjr

