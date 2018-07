Neymar faz a surpresa mais fofa no aniversário de Bruna Marquezine

Não é que a gente só queira falar de Bruna Marquezine, mas a mina não para! Depois de ser madrinha de casamento da melhor amiga, no domingo (29) rolou mesmo o festão que Neymar Jr. tinha prometido dar em sua mansão em Mangaratiba, Rio de Janeiro. E pensa que o mozão economizou?

O momento mais fofo foi quando um avião sobrevoou a festa com uma faixa escrito “Feliz aniversário, te amo preta”, o apelido de Bruna. Nos vídeos, dá pra escutar os convidados curtindo muito a surpresinha, enquanto a atriz sorri olhando pro céu.

Na verdade, o aniversário de Bruna é só no dia 4 de agosto, mas como Neymar vai voltar para França na semana que vem, o casal resolveu comemorar antes. Sem essa de que dá azar, né?

E teve gente vindo de todos os lugares! Os amigos famosos já estavam lá desde o dia anterior, mas a família e outros convidados foram logo cedo no domingão. Teve até gente lotando fretado pra viagem. O make bem levinho foi do beauty artist Lucas Vieira, amigo de Bruna, que postou algumas fotos dela antes do evento começar.

Ainda no sábado (29), foi ao ar uma entrevista gravada de Bruna, ao lado de Giovanna Ewbank, no Altas Horas, onde ela comenta sobre feminismo (dá uma olhadinha na fala dela sobre sororidade, no vídeo abaixo!) e também confessa que quer ser mãe: “Eu sonho em ser mãe. Quero muito! Desde muito nova eu falava que seria mãe, que queria e… tenho a sensação de que eu também… vou ser mãe cedo. Não agora. Cedo digo daqui a alguns anos”, contou, ainda com o cabelão de Catarina, de Deus Salve o Rei.