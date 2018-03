Nicole Kidman fará nova série dos criadores de ‘Big Little Lies’

Depois de abocanhar tudo que foi prêmio com a interpretação impecável em “Big Little Lies”, Nicole Kidman voltará a trabalhar com dois dos criadores da série, o roteirista David E. Kelley e a produtora Bruna Papandrea. A informação é do The Hollywood Reporter.

Intitulada de “The Undoing” – que pode significar tanto “a desgraça” quanto algo como “o ato de desfazer algo” -, a produção é uma série limitada, baseada num livro de mistério e será veiculada pela HBO – tal qual “Big Little Lies”.

A obra original se chama “You Should Have Known” – “você deveria ter ficado sabendo” ou “você deveria ter percebido”, em tradução livre. Lançado em 2014 pelo autor Jean Hanff Korelitz, o livro chegou a ser bestseller na lista do New York Times, mas nunca foi publicado no Brasil.

A trama se passa em Nova York e gira em torno de uma terapeuta bem sucedida que está prestes a lançar o primeiro livro, no qual dá dicas de relacionamento às mulheres. Ela crê que domina muito bem o campo da psicologia de casais, mas tudo cai por terra quando seu marido some misteriosamente e uma morte violenta acontece. Com isso, ela acaba descobrindo que seu casamento feliz é uma farsa.

Ansiosas, sim ou muito? A má notícia é que ainda não há mais detalhes sobre a série e a previsão de lançamento ainda nem foi divulgada. Mas a gente já sabe que “The Undoing” tem tudo para ser incrível!