Nicole Kidman vai produzir nova série criminal para o streaming da Warner

Nicole Kidman acaba de entrar na lista de produtores da série ‘Crime Farm‘, que será lançada exclusivamente na HBO Max, novo serviço de streaming da WarnerMedia. As informações são da Variety.

A estrela de ‘Big Little Lies‘ vai assumir a produção-executiva da série, mas ainda não se sabe se irá atuar nela também. A trama é sobre um casal de investigadores forenses que entram em conflito quando o profissional começa a interferir o casamento deles. A revista estadunidense descreveu a sinopse como uma “história de amor psico-sexual que acompanha Selma e Richard Eikelenboom, peritos em homicídios”.

Nicole vai trabalhar ao lado de Peter Saari e Janine Sherman Barrois. A atriz ainda está envolvendo com outra série, ‘The Undoing‘, ‘Nine Perfect Strangers‘ (da Hulu) e ‘The Expatriates‘ (da Amazon Prime). Esta mulher não para!