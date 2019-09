Ninguém estava preparado para o beijo de Shawn Mendes e Camila Cabello

Shawn Mendes e Camila Cabello são ~bem amigos~ desde 2014, e durante muito tempo especulou-se que eles poderiam ter um romance. Pois as especulações viraram certeza em junho de 2019, quando a dupla lançou o clipe de “Señorita” e passou a ser flagrada aos beijos por aí.

Mas os dois gostam de brincar com o coração dos fãs, e no VMA, que aconteceu em agosto, o clima esquentou mas o beijo, mesmo, ficou no “quase”. Em entrevistas, Shawn já disse que eles não estão namorando, mas Camila disse que passou o último ano e meio apaixonada por alguém e…

Nesta quinta-feira (12) Shawn Mendes resolveu ser nada discreto e postou um vídeo no Instagram em que diz: “Vimos no Twitter que vocês andam falando mal do jeito que nos beijamos, que é esquisito, que nos beijamos como peixes”, brinca. Camila então diz que esses comentários magoam. E Shawn diz “Então queremos mostrar para vocês como nos beijamos de verdade”. E então…

Até o momento em que escrevemos essa matéria, o vídeo já tinha mais de 11 milhões de visualizações, e os comentários se dividiam entre quem achou fofo e quem achou nojento ver os dois literalmente se lambendo em frente às câmeras. “Shawn e Camila” entrou nos trending topics mundiais do Twitter, e as reações são, er… variadas.

eu vendo o vídeo do shawn e da camila:

kkkkkkkkkkkkkkk não esperava por isso as 2:00 da manhã pic.twitter.com/fiGQnFk1cN — vivi (@_vivifigueiredo) September 12, 2019

o video do shawn e da camila KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK a vergonha alheia meu pai pic.twitter.com/9nCVYiV1LL — vic (@poisoncabello) September 12, 2019

THE SHAWN AND CAMILA VIDEO?????? WTF??? pic.twitter.com/rq4YFgEatV — Nansae (@nansae17) September 12, 2019

O povo falando do beijo do Shawn e da Camila, mas eu só consigo notar na mão dele no pescoço e na nuca dela… gente, foi demais pra mim pic.twitter.com/fiAdapF2Av — Enya Tenório 🌻 (@nynha_tenorio) September 12, 2019