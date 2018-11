No Altas Horas, Wanessa Camargo diz que rivalidade com Sandy nunca existiu

Wanessa Camargo marcou presença no Altas Horas do último sábado (10), e usou o espaço do programa para promover a sua nova música de trabalho, “LOKO”, lançada na sexta-feira desta semana (09).

Durante o programa, ela foi questionada por um fã sobre o fato de ser frequentemente comparada a outras cantoras do cenário pop nacional, principalmente com Sandy, e afirmou que essa rivalidade entre as duas, mesmo tendo trajetórias parecidas, no fim das contas nunca existiu:

“Foi muito natural comigo, porque quando eu me lancei tinha essa coisa de ser filha de um sertanejo, de ser da mesma idade e de ter um público que se parece. E aí eu entendi que Ok, a Sandy e o Junior praticamente dominavam o público adolescente. Naquela época tinha o KLB, tinha eu, tinha a Kelly Key surgindo, e aí me colocaram nesse antagonismo contra a Sandy, sendo que nunca teve nada pessoal. Hoje a gente prova que a gente construiu uma amizade muito querida (…)”, disse ela.

Wanessa falou, ainda, sobre algumas acusações de copiar outras artistas, falou sobre a união das mulheres no ramo da música e usou a cantora Ludmilla, que também era convidada do programa, como exemplo:

“Todo trabalho que eu lanço as pessoas falam ‘a Wanessa está querendo imitar alguém’, sendo que, na verdade, eu acho muito difícil você imitar alguém. É muita presunção olhar para a Ludmilla e falar ‘você é assim, maravilhosa’, mas não dá para ser do jeito que a outra pessoa é. Mas que bacana é eu poder olhar o trabalho da Lud e falar ‘olha que pegada legal que ela fez, então eu posso me inspirar nisso’ (…). As pessoas não são capazes de ouvir mais de uma música por dia? O espaço está aí para todo mundo, ninguém vai tirar o lugar de ninguém! Tem que unir mesmo, quanto mais mulheres ganhando espaço, é melhor para todo mundo!”, completou.

O vídeo completo da entrevista pode ser visto no site do Globoplay.