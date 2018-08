No casamento da amiga, Rihanna teve atitude mais Rihanna na hora do buquê

Não foi desta vez, Hassan! Rihanna tem diversas prioridades na vida dela: o império de produtos de beleza chamado Fenty Beauty, o império de lingeries para todos os corpos chamado Savage x Fenty, a carreira dela como modelo fotográfica e a produção de dois álbuns (um deles de reggae!) a serem lançados em breve. Como é possível ver, o casamento com o bilionário Hassan Jameel, com quem ela namora há um tempo e recentemente foi fotografada brigando publicamente, não está na lista – e pode demorar para acontecer.

Leia Mais: Rihanna desafia leis da gravidade e salva taça de vinho de destino cruel

No último sábado (18), rolou, em Barbados, a festa de casamento de uma das melhores amigas dela, a Sonita. Para a ocasião, Riri, uma das madrinhas, usou um vestido azul elétrico, assim como as outras amigas da noiva.

Rihanna com as outras madrinhas do casamento de sua amiga Sonita. 💐 pic.twitter.com/Iyw2Z1LZ4a — Rihanna Navy Brasil (@RNavyBrazil) August 18, 2018

Porém, durante a esperada “hora do buquê”, a cantora teve uma atitude muito diferente do resto da festa, afinal de contas, o Instagram dela se chama “@BagGalRiri”. Ao som de “Single Ladies”, da Beyoncé, ela simplesmente foi para o fundo do salão e até se esquivou quando viu que as flores poderiam chegar perto dela.

A Rihanna quando sua amiga Sonita joga o buquê de flores. 😂😂😂 pic.twitter.com/sbtOgDJOxf — Rihanna Navy Brasil (@RNavyBrazil) August 20, 2018

Muito ícone das solteiras, sim.