No Instagram, Sthefany Brito desabafa sobre morte de seu cachorro

É tanto amor que me sinto sufocada! Parece q as vezes vai me faltar o ar! Eu to completamente sem chão, meu coração parece que vai sair pela boca e a garganta dói de tentar ser forte e segurar o choro! Não tenho a menor idéia de como vamos conseguir seguir sem nosso branquelinho! Eu pensei em sumir daqui, dar um tempo, mas eu preciso falar dele!!!! Tantas msgs, tanto amor q recebi e o mérito é do meu filho! Pq ele foi isso… AMOR! Veio como um furacão na minha vida e do Igor e construiu nossa “familhinha”. Eu nunca vou ter palavras pra agradecer a Deus por ter nos escolhido pra cuidar do Snow nessa missão tão curta! Deus escolheu o melhor dos seus anjos e nos mandou! Que dádiva meu Deus, que privilégio o nosso! Mas acho que a coisa em cima tava meio sem graça, tudo mto comportado e então Ele levou o seu anjo de volta pra casa!! Que agito deve estar por aí hein!? São Francisco, esconda as almofadas (por aqui elas “explodiam”) e brinque mto de bolinha, deixe ele pegar todos os galhos e de mto colo por meu Nonow! 💔 Tenho certeza q um dia vou conseguir falar dele sem estar aos prantos… Obrigada de novo por tanto amor com a minha “familhinha” ❤️

