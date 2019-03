Como acontece toda quarta-feira, o eliminado da semana do BBB19 passa a noite sem dormir para ir direto tomar café com Ana Maria Braga no ‘Mais Você‘. Danrley foi o visitante da vez, e em meio a uma mesa farta, o brother falou sobre sua participação no reality, contou sua vida e ainda comentou sobre aquelas frases polêmicas que ouvimos de certos participantes do programa.

Logo no começo da conversa, Danrley se mostrou decepcionado com coisas que lhe mostraram depois de sair do reality. “Ouvi comentários racistas de uma pessoa que estava lá“, declarou o brother, se referindo especificamente a um comentário no qual uma pessoa teria usado o termo “carvão” para se referir a pessoas de pele negra.

Ana Maria pediu para o brother falar um pouco mais sobre o assunto, sem citar quem era a pessoa que havia dito aquilo. Danrley contou que não adiantava quando tentava avisar sobre os comentários, e que há certas coisas que não devem mais ser ditas atualmente. Vale lembrar que o tal comentário com “carvão” foi dito por Paula.

Ainda sobre comentários maldosos, o eliminado se defendeu sobre ser “vitimista”. Danrley ainda explicou para a apresentadora que seu objetivo era conquistar o público pela capacidade, então se esforçava muito no programa.

Mas o papo também teve amenidades, Danrley contou a história divertida sobre como conheceu sua namorada através de uma trocada de likes no Instagram, e ainda revelou que sua viagem a Porto de Galinhas (cujas fotos foram usadas por torcidas rivais para questionar a veracidade do brother ser pobre) foi bancada exclusivamente com a venda de picolés na praia do Rio de Janeiro, aos finais de semana.