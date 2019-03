No ‘Mais Você’, Nanny People fala da luta para ser reconhecida como mulher

A atriz Nanny People, que está no ar com a novela “O Sétimo Guardião”, esteve no “Mais Você” dessa sexta-feira (22) e foi surpreendida por Ana Maria Braga. No programa, ela recebeu mensagens de carinho de colegas de trabalho como Lilia Cabral e Toni Ramos.

O final do programa era destinado a falar a respeito da trajetória de Nanny como mulher trans, mas ela e Ana Maria se delongaram nos assuntos anteriores e o desfecho da conversa acabou sendo bem apressado.

A fim de falar sobre a luta para ser reconhecida legalmente como mulher, a atriz até disponibilizou seu RG à produção do “Mais Você”, mostrando que agora seu nome consta no documento como Nanny People Cunha Santos.

Ana Maria revelou que a atriz demorou 18 anos para conseguir alterar seus documentos e que a realização desse sonho só aconteceu em 2018.

Drag queen e mulher trans

Por ser conhecida há décadas como drag queen, muita gente não sabe que Nanny é uma mulher trans. Em tempo: o termo drag queen não diz respeito à identidade gênero e a maioria das drags, como RuPaul e Pablo Vittar, são homens que manifestam-se artisticamente de maneira feminilizada, mas não se identificam como mulheres.

Mesmo assim, em alguns casos, o indivíduo inicia a carreira de drag ainda identificando-se como homem cisgênero e, ao longo dos anos, acaba se descobrindo como mulher trans. Isso não impede que a artista continue atuando como drag queen.

A ligação de Nanny com a mãe

No “Mais Você”, além de falar sobre a batalha para mudar os documentos, Ana Maria também trouxe outro assunto sobre o qual Nanny já falou mais de uma vez: o fato que que a mãe da artista lhe pediu que ela não fizesse a cirurgia de readequação genital.

Apesar de o pedido ser controverso, Nanny fez questão de deixar bem claro que guarda um carinho imenso pela mãe já falecida.

“A minha mãe tava comigo todos os dias e ela sempre disse para mim ‘nunca seja fossa no mundo, as pessoas não podem fazer da gente coisa que a gente não é ou não acredita'”, disse Nanny emocionada.

E a atriz continuou falando sobre os ensinamentos que a mãe lhe deixou, novamente parafraseando coisas que ela dizia. “‘As pessoas fazem com a gente o que a gente deixa, até quando a gente deixa’. Então é por isso que eu sou muito legal, eu sou muito brincalhona, eu sou muito da paz, mas não faz a louca comigo que eu viro a jiraya”, completou.