Noah Centineo será o He-Man no filme ‘Mestres do Universo’

Ainda que a informação possa parecer estranha para alguns fãs de Noah Centineo, ela é verdadeira. Na última segunda-feira (29), o ator participou do “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“ e confirmou que interpretará o personagem He-Man, no filme “Mestres do Universo”.

Para introduzir o assunto, Jimmy relembrou a campanha que Noah fez para a Calvin Klein (obrigada por isso, viu?) para falar sobre o sucesso repentino do ator e questioná-lo sobre o novo papel. “Isso é gigantesco. Você está fazendo grandes filmes. Esse é um rumor verdadeiro? Eu ouvi que talvez você interpretará o He-Man?”, indagou o apresentador.

O artista repetiu “Sim!” diversas vezes e arrancou aplausos entusiasmados da plateia. “Eu tenho uma afinidade de estar de cueca. Eu não sei o que é. Eu apenas amo!”, brincou o ator sobre a roupa que usará para interpretar o herói de “Mestres do Universo” e relembrando o ensaio fotográfico para a marca de roupas.

Segundo o Imdb, tudo indica que o remake será a história do príncipe Adam em busca da espada mítica para se tornar o famoso guerreiro He-Man, no reino de Eternia. Isso porque ele terá que derrotar o vilão Esqueleto e as forças malignas que tentarão invadir o tal reino. Ainda de acordo com o site, a produção será dirigida por Aaron e Adam Nee.