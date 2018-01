A nova edição do ‘BBB18‘ começou de um jeito diferente, com só quatro moradores e todos sendo da mesma família. Mas nem por isso o programa deixou de lado sua essência, como deu pra ver nessa primeira festinha que rolou na casa mais vigiada do Brasil. Rolou tudo o que estamos esperando do reality show: bebida, música e até mesmo o esperado climão.

A Produção liberou os brothers para curtirem uma festinha logo após a breve conversa com Tiago Leifert. Enquanto Ana Clara e Jorge se acabaram na pista de dança performando os maiores sucessos com passos sincronizados, Ayrton estava assim meio “altinho”. Jorge comentou em voz alta que o tio estava chato, e isso causou toda a treta. Ayrton foi tirar satisfação no gramado, mas logo Jorge pediu desculpas pelo comentário. “Falei da boca pra fora”, alegou o sobrinho para acabar com a briga boba. Todos então fizeram as pazes rapidamente.

A noite também rendeu a primeira nude acidental do programa. Para quem achava que Ana Clara seria a primeira a protagonizar algo assim depois de sua enorme dificuldade em vestir o biquíni embaixo do edredom, a surpresa foi que Ayrton acabou deixando partes do seu corpo à mostra após o banho. A câmera do Big Brother Brasil, sempre impiedosa, flagrou tudo do patriarca da Família Lima.