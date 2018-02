O ‘BBB‘ é um programa que não se resume apenas ao pay-per-view ou à versão editada que a Globo exibe: o reality se relaciona também com o mundo aqui fora. E é por causa da relação com alguém aqui no mundo real que Lucas não tem arriscado um envolvimento com Jéssica na casa mais vigiada do Brasil.

Sabemos que os dois não estão juntos dentro da casa, mas e do lado de fora? Como a noiva de Lucas tem visto tudo isso? O site oficial do ‘BBB18’ foi atrás da mãe do brother que explicou como anda a nora e, pelo visto, não tem o que se preocupar: “A Ana Lúcia está muito bem resolvida e continua noiva do meu filho”.

A mãe de Lucas agiu no meio de campo explicando para a nora que o ‘BBB’ não era um convento: “Ana Lúcia se mostrou super compreensiva até mesmo quando as pessoas começaram a apimentar o que acontecia no confinamento.“, explicou.

Enquanto a mãe de Lucas dava pronunciamento para o site do reality, a noiva de Lucas tem chamado a atenção postando Stories concordando com a opinião de Breno sobre as liberdades que Lucas dá pra Jéssica:0