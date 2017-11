Após noivado com Príncipe Harry, Meghan Markle sairá de ‘Suits’

Agora é mesmo oficial! Depois do anúncio do noivado de Meghan Markle e Príncipe Harry, foi divulgado que a atriz vai mesmo se despedir do elenco de “Suits”. A intérprete de Rachel Zane deixará a série após a após a estreia da segunda parte da sétima temporada, que vai acontecer em 2018.

Um rumor já falava sobre a saída da estrela e também de seu par romântico na trama, Patrick J. Adams, que vive Mike Ross na ficção. Porém, a USA Network e a Universal Cable Productions decidiram se pronunciar sobre o assunto em um comunicado oficial.

Veja mais: Meghan Markle é muito mais do que a noiva de um príncipe

“Depois da notícia do noivado de Meghan Markle e Príncipe Harry, a amável estrela de ‘Suits’ irá deixar o drama da USA no final da sétima temporada, que retornará às telas no começo de 2018.

Os fãs de ‘Suits’ admiram muito a personagem de Markle, Rachel Zane, por sua persistência e integridade, já que ela foi subindo nos rankings da Pearson Specter Litt para terminar como uma promissora advogada da equipe principal de Harvey. Durante os tempos mais difíceis – sejam eles profissionais ou pessoais – Rachel mostrou aos Suitors ao redor do mundo que sempre vale a pena lutar pelo que você acredita e nunca perder a fé que você possui em si mesmo.

De todos nós da USA Network e Universal Cable Productions, queremos enviar nossos parabéns mais sinceros a Meghan Markle e ao príncipe Harry pelo noivado. Meghan tem sido um membro da nossa família durante sete anos e foi uma alegria trabalhar com ela. Queremos agradecê-la por sua paixão e dedicação inegáveis a ‘Suits’ e desejar-lhe o melhor”.