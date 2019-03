Nome de rainha lidera apostas de como se chamará o bebê de Meghan e Harry

Na Inglaterra apostar é quase um esporte nacional. A atividade é legal e regulamentada, e os ingleses apostam dinheiro em praticamente tudo. Claro que o nome que Meghan Markle e Príncipe Harry vão escolher para o primeiro (ou primeira) bebê não ia ficar de fora. Como as apostas ainda estão abertas, claro que tudo pode mudar a todo instante, mas um nome de rainha é um dos mais cotados.

De acordo com o site Ladbrokes, há grandes chances de que o bebê real seja uma menina chamada Victoria. A Rainha Victoria, que viveu de 1819 até 1901, e reinou de 1837 até morrer, deu nome à era vitoriana, e é a tataravó da Rainha Elizabeth. Ela foi uma rainha bastante ousada para a época, que quebrou padrões de gênero e foi poderosíssima em um mundo dominado pelos homens. Seria sem dúvida uma grande homenagem!

Em segundo lugar, bem coladinho com Victoria, está outra bela homenagem. Muita gente acha que, se for menina, a bebê vai se chamar Diana, em memória à Princesa Diana, mãe de Harry e William. A Princesa Charlotte, que se chama Charlotte Elizabeth Diana, já homenageia a vovó. Em terceiro lugar entre os nomes femininos está Alice, um clássico inglês.

E se for menino? Pois os sites de apostas indicam que o bebê real poderia se chamar Albert, que, olha só, era o nome do marido da Rainha Victoria. Em segundo lugar vem Phillip – o marido da Rainha Elizabeth -, e em terceiro lugar, Arthur, que é o nome do meio do Príncipe Louis Arthur Charles.

Os boatos dizem que a Rainha Elizabeth teria permitido que Meghan e Harry batizassem o bebê com um nome menos clássico e mais diferentão, já que ele estaria bem atrás na linha de sucessão (quando nascer, ele ou ela será o sétimo na fila, atrás do Príncipe Charles, de William e os três filhos e do próprio Harry).

Na lista de aposta, então, há quem tenha colocado dinheiro nos nomes mais loucos, como Serena (uma homenagem a amiga de Meghan, a tenista Serena Williams) e até… Brexit.

Daqui a algumas semanas saberemos. Até lá… qual você acha que será o nome desse bebê real?