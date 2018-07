Nova estátua de cera de Justin Bieber é bizarra e virou piada instantânea

A unidade de Orlando do Madame Tussauds – o mais famoso museu de cera do mundo – resolveu atualizar a estátua do Justin Bieber e as coisas não saíram bem como planejado. O chamariz da nova atração é o fato de a estátua ser toda sexy, sem camisa, mostrando as tattoos do cantor a borda de uma cueca Calvin Klein. O museu até postou um vídeo todo trabalhado na sensualidade para frisar isso.

Eles realmente se preocuparam em deixar as tatuagens perfeitas e, nesse quesito, o resultado ficou muito bom. Só que o rosto de Justin não agradou. Ele está esquisitíssimo!

E a gente bem sabe que a internet não perdoa, né? No Twitter, diversos comentários apontam que a estátua se parece com muita gente, mas não com o cantor. E o que será que o próprio ~homenageado~ achou da réplica? Não sabemos por enquanto.

Pelo menos a estátua está rendendo boas risadas!

não é possível que ninguém reparou que a estátua de cera do justin bieber é a cara da claudia leitte pic.twitter.com/THk7E3Bp0Q — Рафаэль (@raphael_alves) July 30, 2018

Essa estátua me lembra o Ken humano, mas não me lembra o Justin Bieber KKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/d6XPsJmuAp — Lais Meiriele (@Lais2356) July 30, 2018

Impressão minha ou a estátua do justin bieber ficou a cara do lulu molusco bonitão pic.twitter.com/LW0kCC8ID5 — Unicórnio feliz (@unicornhappy122) July 30, 2018

Não sei se é a estátua de cera do Justin Bieber ou da vocalista da banda Malta pic.twitter.com/Cn9FLBKC0d — Wes 🌙 (@owesleydubois) July 30, 2018

A nova estátua do Justin Bieber do Madame Tussaud’s parece a Miley Cyrus tatuada pic.twitter.com/9bgbLkTOwm — Conterini (@Conterini) July 29, 2018

A nova estátua do Justin Bieber tá parecendo a ‘Daddy’ de Orange Is The New Black 😂 pic.twitter.com/oAWlKjgCeV — Faixa Pop (@NaFaixaPop) July 29, 2018

Estátua do Pai da Melody. Não, pera! Estátua do Justin bieber ? pic.twitter.com/ppYMIhK0lv — Sapa Gamer 🎮 (@sapagamer) July 30, 2018

A estátua de cera do Justin Bieber tá parecendo a Priscilão de Girls in the house 😂😂 @RaonyPhillips @GirlsInTheHouse pic.twitter.com/qtvViBduRt — CamiLover 🇧🇷 (@bananabrunnete) July 30, 2018

Nova estátua do #JustinBieber no Museu de Cera, não parece com ele e sim, a #Pink . 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/Zq3mjLiZjq — Shadowcat (@shadowcatjp) July 29, 2018