No ‘BBB18‘ exibido esta noite (29), Tiago Leifert lembrou o público de um dado valioso: chegamos às oitavas de finais do reality. Mas a disputa pelo prêmio de um milhão e meio precisa avançar, e para isso precisamos e mais uma prova de liderança.

Divididos em dois times de quatro brothers (um composto por Viegas, Kaysar, Jéssica e Breno, o outro por Ana Clara, Gleici, Paula e Wagner), eles participarão de um desafio promovido por uma marca de automóveis. Nessa prova, eles terão de carregar oi descarregar o carro de acordo com as instruções que aparecem num telão e no tempo determinado.

Assim que um perde, o grupo inteiro era eliminado e os restantes formavam times menores para seguir na competição, até só restar um. Ou seja, é uma prova de resistência em grupo, sem que o apresentador tenha avisado que era de resistência. E o melhor: quem vencer a prova leva o carro pra casa!

Além do começo da prova, o programa marcou uma mudança importante no jogo: Leifert avisou que, a partir de agora, todos os paredões serão apenas duplos. A disputa vai apertando.