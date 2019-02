Mais uma quinta-feira chegou e com ela uma emocionante prova do líder no BBB19. Com a casa cada vez mais dividida, se torna necessário conseguir se apossar do quarto do líder e mandar um desafeto ao paredão. Mas e seu eu disser que dessa vez serão… dois emparedados?

A prova da liderança dessa semana está sendo realizada em duplas, e os dois vencedores terão a chance de indicar duas pessoas ao próximo paredão, rendendo mais uma disputa tripla. Todos os brothers (menos Alan, vetado pela líder passada), se deslocaram até o campo de provas para um desafio aquático, ou quase isso.

Montados em sete piscinas diferentes, eles precisam apenas sobreviver em cima de garrafas de refrigerante da marca patrocinadora. Os dois vencedores precisarão decidir qual deles fica com a imunidade e qual leva 10 mil reais. Vale comentar também que, conforme Tiago Leifert avisou no programa, os líderes só saberão da indicação dupla ao paredão durante a votação no domingo (10), tudo para fomentar o conflito.