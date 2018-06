Batizada de “Coisa Mais Linda”, a mais nova série brasileira da Netflix é um drama que se passa nos anos 1950. E a gente já prevê ambientações e figurinos maravilhosos, lógico! Além disso, a produção também promete ter uma ótima trilha sonora.

Na trama, Maria Casadevall é uma mulher conservadora e submissa que sempre dependeu do pai e do marido. Depois de ser abandonada no Rio de Janeiro, para o desgosto do pai rígido, ela decide transformar a propriedade de seu marido em um clube de bossa nova. Nesta empreitada, a personagem será inspirada por novas amigas liberais e feministas – interpretadas por Pathy Dejesus, Fernanda Vasconcellos e Mel Lisboa.

Além dessas quatro lindas, o elenco conta também com Thaila Ayala, Ícaro Silva e Leandro Lima. A série vai ter sete capítulos na primeira temporada e as filmagens começaram essa semana. Ainda não há previsão de quando ela estreia.